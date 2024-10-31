В Берлине разыскивают неизвестного, оставившего на вокзале сумку со взрывчаткой

Немецкая полиция разыскивает мужчину, который оставил сумку со взрывчаткой на железнодорожном вокзале в Берлине и сбежал после того, как его остановили федеральные офицеры.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

В полиции отметили, что пока не смогли установить личность подозреваемого.

"Мы расследуем все возможные версии", – заявил представитель полиции в комментарии агентству.

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По данным полиции, накануне на станции Нойкёльн в Берлине правоохранители остановили мужчину. Он скрылся с места происшествия, а в оставленной им сумке была найдена взрывчатка.

Правоохранители впоследствии осуществили контролируемый подрыв сумки на ближайшей парковке.

Немецкие СМИ сообщили, что в сумке был триацетонтрипероксид – нестабильный белый взрывчатый порошок, известный как TATP, который часто используют экстремисты для атак.

Полиция не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о типе взрывчатки.

Ранее глава внутренней разведывательной службы Германии Томас Гальденванг рассказал о случае, когда посылка загорелась в логистическом центре DHL в Лейпциге, и только благодаря стечению обстоятельств пожар не начался на борту самолета, который перевозил посылку.

В Британии также подтвердили подобный случай на складе DHL в Бирмингеме, его расследование продолжается.

СМИ сообщали, что пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.