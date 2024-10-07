Через год после нападения ХАМАС на Израиль в Германии сетуют на тривиализацию исламизма

После года войны между Израилем и террористической организацией ХАМАС уполномоченный немецкого правительства по вопросам антисемитизма Феликс Кляйн жалуется на то, что исламистов в Германии все чаще тривиализируют.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Феликс Кляйн наблюдает радикализацию пропалестинских активистов, особенно в университетах.

"После 7 октября шлюзы прорвало", – сказал Кляйн, добавив, что, немецкий дискурс стал более радикальным и жестким, особенно в университетах.

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"Вы можете видеть это, например, в том, что красные треугольники ХАМАС, которые являются маркерами целей, распыляются на зданиях. Были захваты институтов и нападения на людей, которые не имеют ничего общего с конфликтом на Ближнем Востоке", – пояснил Кляйн, имея в виду нападения на еврейских немцев и берлинского сенатора по вопросам культуры Джо Чиало. Недавно политик от ХДС подвергся преследованиям и оскорблениям со стороны пропалестинских активистов, а его дом облили краской.

Кляйн также раскритиковал радость групп мигрантов в Германии по поводу ракетной атаки Ирана на Израиль. Комиссар также отметил: "В целом, однако, среди населения наблюдается определенное оцепенение к проблеме антисемитизма. Видимая, демонстрируемая солидарность с Израилем также ослабевает".

7 октября 2023 года террористы из ХАМАС и других экстремистских группировок убили более 1200 человек в Израиле и похитили еще около 250 в качестве заложников в секторе Газы. Это нападение вызвало войну в Газе, в которой, по данным подконтрольного ХАМАС управления здравоохранения, погибло около 42 тысяч палестинцев.

На выходных произошли беспорядки на демонстрациях против войны в Газе. В воскресенье днем около тысячи человек приняли участие в пропалестинском митинге в Берлине. Настроение было "горячим", сказала пресс-секретарь полиции. Позже в полицейских полетели камни и бутылки. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон, и в ход пошли петарды. Акция была разогнана. В понедельник состоятся дальнейшие митинги и мероприятия.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц выразил полную солидарность с евреями Германии накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль.

5 октября пропалестинские и произраильские демонстрации прошли в Берлине, Лондоне и Риме. Ряд из них сопровождался столкновениями с полицией и арестами.