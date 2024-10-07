У Латвії вважають необхідним тримати на кордоні з РФ та Білоруссю постійні військові підрозділи

Колишній державний секретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс вважає, що задля ефективного убезпечення східного кордону країни необхідно перетворити щонайменше два прикордонні батальйони Земессардзе (національної гвардії) на постійні підрозділи.

Про це повідомляє Delfi, передає "Європейська правда".

Коментуючи це питання, Гарісонс нагадав про інцидент, що стався у вересні, коли в Резекненському районі впав російський безпілотник.

Він акцентував, що у східній частині Латвії мають бути створені підрозділи швидкого реагування, які в разі потреби зможуть швидко переміститися і зустріти безпілотник у безпечній місцевості.

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Зокрема, минулого тижня повідомлялося, що в Латгалії розгорнуто мобільні бойові групи, озброєні ракетами ППО.

Водночас Гарісонс вважає, що, крім ракет RBS-70, необхідно придбати і більш мобільну зброю, наприклад ракети Stinger.

Однак, на його думку, найбільшою проблемою при створенні ефективної системи є персонал.

Одних інвестицій в обладнання недостатньо, підкреслив він, тому що на кордоні потрібні штатні підрозділи та військові, які чергуватимуть і реагуватимуть цілодобово.

"У цьому випадку однієї тільки Земессардзе і наявного персоналу буде недостатньо", – вважає Гарісонс.

Розглядаючи майбутню загрозу загалом, він визнав, що оборона на кордоні буде найважливішим завданням.

Також, на його думку, виникає питання, чи не буде ефективність вищою, якщо охорону східного кордону буде передано в руки Національних збройних сил.

Крім того, щоб інвестиції в прикордонні оборонні споруди та укріплення були ефективними, на кордоні має бути щонайменше один штатний інженерний батальйон, здатний швидко розгорнути і підтримувати всі заплановані оборонні споруди, вважає Гарісонс.

Загалом, якщо аналізувати інцидент із російським безпілотником, то, на думку Гарісонса, Латвія вже має достатньо можливостей для протистояння подібним загрозам.

Ще у вересні 2023 року стало відомо, що Міноборони Латвії планує розширити можливості залучення Земессардзе до забезпечення посиленого режиму роботи системи охорони кордону.

Нагадаємо, 9 вересня 2024 року військове керівництво Латвії офіційно підтвердило, що дроном, який залетів з Білорусі і впав на території країни, виявився "Шахед" з бойовою частиною.

Міністерство закордонних справ Латвії у зв’язку з інцидентом викликало тимчасового повіреного у справах Росії.

2 жовтня повідомлялося, що країна розгорнула поблизу східних кордонів додаткові радари та мобільні групи ППО на випадок нових ситуацій потрапляння військових дронів на територію країни.