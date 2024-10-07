В Латвии считают необходимым держать на границе с РФ и Беларусью постоянные военные подразделения

Бывший государственный секретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс считает, что для эффективного обеспечения безопасности восточной границы страны необходимо превратить как минимум два пограничных батальона Земессардзе (национальной гвардии) в постоянные подразделения.

Об этом сообщает Delfi, передает "Европейская правда".

Комментируя этот вопрос, Гарисонс напомнил об инциденте, произошедшем в сентябре, когда в Резекненском районе упал российский беспилотник.

Он акцентировал, что в восточной части Латвии должны быть созданы подразделения быстрого реагирования, которые в случае необходимости смогут быстро переместиться и встретить беспилотник в безопасной местности.

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В частности, на прошлой неделе сообщалось, что в Латгалии развернуты мобильные боевые группы, вооруженные ракетами ПВО.

В то же время Гарисонс считает, что, кроме ракет RBS-70, необходимо приобрести и более мобильное оружие, например: ракеты Stinger.

Однако, по его мнению, самой большой проблемой при создании эффективной системы является персонал.

Одних инвестиций в оборудование недостаточно, подчеркнул он, потому что на границе нужны штатные подразделения и военные, которые будут дежурить и реагировать круглосуточно.

"В этом случае одной только Земессардзе и имеющегося персонала будет недостаточно", – считает Гарисонс.

Рассматривая будущую угрозу в целом, он признал, что оборона на границе будет самой важной задачей.

Также, по его мнению, возникает вопрос, не будет ли эффективность выше, если охрана восточной границы будет передана в руки Национальных вооруженных сил.

Кроме того, чтобы инвестиции в пограничные оборонительные сооружения и укрепления были эффективными, на границе должен быть как минимум один штатный инженерный батальон, способный быстро развернуть и поддерживать все запланированные оборонительные сооружения, считает Гарисонс.

В целом, если анализировать инцидент с российским беспилотником, то, по мнению Гарисонса, Латвия уже имеет достаточно возможностей для противостояния подобным угрозам.

Еще в сентябре 2023 года стало известно, что Минобороны Латвии планирует расширить возможности привлечения Земессардзе к обеспечению усиленного режима работы системы охраны границы.

Напомним, 9 сентября 2024 года военное руководство Латвии официально подтвердило, что залетевшим из Беларуси и упавшим на территории страны дроном оказался "шахед" с боевой частью.

Министерство иностранных дел Латвии в связи с инцидентом вызвало временного поверенного в делах России.

2 октября сообщалось, что страна развернула вблизи восточных границ дополнительные радары и мобильные группы ПВО на случай новых ситуаций попадания военных дронов на территорию страны.