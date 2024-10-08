В Румынии суд объяснил, что снял ультраправую кандидатку с выборов за пророссийские взгляды

Высшая судебная инстанция Румынии заявила, что пророссийские, антиевропейские и антинатовские взгляды кандидата от жесткой националистической партии лишают ее права баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Конституционный суд поздно вечером в субботу решил исключить Диану Шошоаке из списка кандидатов, но только в понедельник поздно вечером опубликовал разъяснения своего решения.

Согласно Конституции, любой гражданин Румынии в возрасте от 35 лет, не имеющий судимости, имеет право баллотироваться на пост президента.

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Но суд утверждал, что взгляды Шошоакэ делают ее неспособной соблюдать президентскую клятву уважать конституцию и защищать демократию в случае ее избрания.

Суд в составе девяти членов проголосовал пятью голосами за отстранение Шошоакэ. Двое были против, а двое отсутствовали.

Большинство, включая четырех судей, предложенных и поддержанных правящими социал-демократами, заявили, что ее заявления "являются достаточным основанием для того, чтобы указать на то, что Диана Шошоаке как кандидат в президенты ставит под сомнение и пренебрегает обязанностью уважать конституцию через публичные выступления с призывами к отмене фундаментальных государственных ценностей и выбора, а именно членства в ЕС и НАТО".

Шошоаке, член Европарламента, известна своими антисемитскими и пророссийскими взглядами. Но некоторые политики заявили, что лишение ее права баллотироваться на выборах подрывает верховенство права и создает опасный прецедент для устранения кандидатов.

"Ни одно конституционное или законодательное положение не позволяет Конституционному суду интерпретировать собственную компетенцию и расширять сферу своего правления двумя новыми критериями для кандидатов, которые имеют субъективный характер и не указаны ... в законе", – заявила судья Верховного суда Лаура Юлиана Скантей в особом мнении.

Напомним, Диана Шошоаке является лидером небольшой ультраправой и евроскептической партии SOS Romania.

Политик известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками. Ее вывели из одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону, а за день до того обещала привести в Европарламент священника, чтобы "прогнать оттуда дьяволов".

Во время своего первого выступления в Европарламенте Шошоаке отметилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

Первый тур президентских выборов в Румынии запланирован на 24 ноября, после чего в следующие выходные состоятся парламентские выборы, а после них, при необходимости, – второй тур.