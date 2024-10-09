ЗМІ: Байден хоче обговорити з прем’єром Ізраїлю відповідь на ракетну атаку Ірану

Президент США Джо Байден у середу планує поговорити з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу про можливу відповідь країни на масовану ракетну атаку Ірану.

Про це стало відомо порталу Axios, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено у публікації, ця розмова стане першою між Байденом і Нетаньягу за два місяці, і відбудеться вона в той момент, коли Ізраїль розглядає можливість завдання ударів по іранських об’єктах.

Співрозмовники порталу з Ізраїлю кажуть, що заходи у відповідь будуть значними і, ймовірно, включатимуть авіаудари по військових об'єктах в Ірані та приховані атаки, подібні до тієї, внаслідок якої вбили лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію в Тегерані.

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Ізраїль також розглядає можливість ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану, проти чого, за словами Байдена, він виступатиме.

Американський посадовець розповів, що США хочуть використати телефонну розмову між Байденом і Нетаньягу, "щоб спробувати визначити межі ізраїльської відплати".

За його словами, США хочуть переконатися, що Ізраїль завдасть значних, але не надмірних ударів по цілях в Ірані.

Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Ізраїль наразі "ретельно зважує", якою буде його відповідь на масовану ракетну атаку Ірану.