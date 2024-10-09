Укр Рус Eng

ЗМІ: Байден хоче обговорити з прем’єром Ізраїлю відповідь на ракетну атаку Ірану

Новини — Середа, 9 жовтня 2024, 08:12 — Ірина Кутєлєва

Президент США Джо Байден у середу планує поговорити з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу про можливу відповідь країни на масовану ракетну атаку Ірану.

Про це стало відомо порталу Axios, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено у публікації, ця розмова стане першою між Байденом і Нетаньягу за два місяці, і відбудеться вона в той момент, коли Ізраїль розглядає можливість завдання ударів по іранських об’єктах.

Співрозмовники порталу з Ізраїлю кажуть, що заходи у відповідь будуть значними і, ймовірно, включатимуть авіаудари по військових об'єктах в Ірані та приховані атаки, подібні до тієї, внаслідок якої вбили лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію в Тегерані.

Реклама:

Ізраїль також розглядає можливість ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану, проти чого, за словами Байдена, він виступатиме.

Американський посадовець розповів, що США хочуть використати телефонну розмову між Байденом і Нетаньягу, "щоб спробувати визначити межі ізраїльської відплати".

За його словами, США хочуть переконатися, що Ізраїль завдасть значних, але не надмірних ударів по цілях в Ірані.

Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Ізраїль наразі "ретельно зважує", якою буде його відповідь на масовану ракетну атаку Ірану.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Байден Ізраїль Іран
Реклама: