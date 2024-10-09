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СМИ: Байден хочет обсудить с премьером Израиля возможный ответ на ракетную атаку Ирана

Новости — Среда, 9 октября 2024, 08:12 — Ирина Кутелева

Президент США Джо Байден в среду планирует поговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о возможном ответе страны на массированную ракетную атаку Ирана.

Об этом стало известно порталу Axios, сообщает "Европейская правда".

Как указано в публикации, этот разговор станет первым между Байденом и Нетаньяху за два месяца, и состоится он в тот момент, когда Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по иранским объектам.

Собеседники портала из Израиля говорят, что ответные меры будут значительными и, вероятно, будут включать авиаудары по военным объектам в Иране и скрытых атак, подобных той, в результате которой убили лидера ХАМАС Исмаила Ганию в Тегеране.

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Израиль также рассматривает возможность ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана, против чего, по словам Байдена, он будет выступать.

Американский чиновник рассказал, что США хотят использовать телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху, "чтобы попытаться определить границы израильского возмездия".

По его словам, США хотят убедиться, что Израиль нанесет значительные, но не чрезмерные удары по целям в Иране.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Израиль пока "тщательно взвешивает", каким будет его ответ на массированную ракетную атаку Ирана.

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США Байден Израиль Иран
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