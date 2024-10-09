Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"

Конституційний суд Грузії не призупинив дію закону "Про прозорість іноземного впливу" (закону про "іноагентів").

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа".

Рішення підтримали шість суддів Конституційного суду (Мераб Турава, Єва Гоцирідзе, Георгій Тевдорашвілі, Хвіча Кікілашвілі, Манана Кобахідзе, Васіл Роінішвілі), двоє виступили проти (Георгій Кверенчхіладзе і Теймураз Тушурі).

Тепер суд переходить до розгляду позовів по суті. Позивачі вимагали призупинити дію закону на час розгляду.

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Парламент Грузії в третьому, остаточному читанні затвердив закон про "іноагентів" ("Про прозорість іноземного впливу") 14 травня поточного року, а 28 травня подолав вето президента, накладене на спірний документ. Закон частково набув чинності 3 червня, коли його підписав спікер парламенту Шалва Папуашвілі, а повністю – з 1 серпня.

П'ять позовів надійшли до Конституційного суду Грузії проти закону "Про прозорість іноземного впливу". Від суду, зокрема, вимагали призупинити дію закону. 1 вересня суд завершив триденні слухання у справі, однак про рішення досі не оголошував.

Лідери ЄС раніше заявили, що ухвалення закону про "іноагентів" фактично призупиняє процес євроінтеграції Грузії.

Крім того, Європейський Союз вирішив припинити зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії, а посол ЄС у Грузії Павел Герчинський прямо заявив, що за правління партії "Грузинська мрія" країна ніколи не стане членом Євросоюзу.