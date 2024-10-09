Конституционный суд Грузии не стал приостанавливать печально известный закон об "иноагентах"
Конституционный суд Грузии не приостановил действие печально известного закона "О прозрачности иностранного влияния" (закона об "иноагентах"), принятие которого стало одной из причин торможения движения Грузии в ЕС.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".
Решение поддержали шесть судей Конституционного суда (Мераб Турава, Ева Гоциридзе, Георгий Тевдорашвили, Хвича Кикилашвили, Манана Кобахидзе, Васил Роинишвили), двое выступили против (Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тушури).
Теперь суд переходит к рассмотрению исков по существу. Истцы требовали приостановить действие закона на время рассмотрения.
Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил закон об "иноагентах" ("О прозрачности иностранного влияния") 14 мая текущего года, а 28 мая преодолел вето президента, наложенное на спорный документ. Закон частично вступил в силу 3 июня, когда его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили, а полностью – с 1 августа.
Пять исков поступили в Конституционный суд Грузии против закона "О прозрачности иностранного влияния". От суда, в частности, требовали приостановить действие закона. 1 сентября суд завершил трехдневные слушания по делу, однако о решении до сих пор не объявлял.
Лидеры ЕС ранее заявили, что принятие закона об "иноагентах" фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.
Кроме того, Европейский Союз решил прекратить встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии, а посол ЕС в Грузии Павел Герчинский прямо заявил, что при правлении партии "Грузинская мечта" страна никогда не станет членом Евросоюза.