Сі Цзіньпін прибув у Сербію в річницю бомбардування посольства Китаю з боку НАТО

Голова Китаю Сі Цзіньпін 7 травня ввечері приземлився у Сербії – рівно 25 років тому війська НАТО бомбардували посольство Китаю в Белграді у війні, що розгронулась довкола Косова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

7 травня 1999 року американські літаки скинули п'ять бомб на комплекс посольства Китаю в сербській столиці. Це призвело до смерті трьох громадян Китаю. Ще двадцять людей отримали поранення в результаті атаки, яка з тих пір є каталізатором погіршення відносин між Китаєм і США.

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Сі згадав про атаку у статті, опублікованій у сербській газеті Politika у вівторок. Він сказав, що "ми не повинні забувати, що сьогодні 25 років тому НАТО нахабно розбомбив посольство Китаю в Югославії".

"Китайський народ цінує мир, але ніколи не дозволить повторити історичні трагедії", – заявив Сі.

Китайський культурний центр на місці розбомбленого літаками США посольства фото: xinhua

НАТО розпочав повітряні бомбардування в березні 1999 року, щоб змусити тодішнього сербського лідера Слободана Мілошевича припинити жорстокий наступ на етнічних албанських повстанців у Косові.

Тоді США вибачилися і заявили, що удар по посольству був помилкою, яка сталася через хибні дані розвідки.

Передбачуваною ціллю, за словами Вашингтона, була штаб-квартира сербського державного експортера зброї, розташована на тій же вулиці, за кілька кварталів.

Розлючені протестувальники в Китаї штурмували дипломатичні установи США, оскільки бомбардування підігріло антиамериканські настрої та припущення, що напад був навмисним, а не випадковим. Недовіра щодо цього інциденту зберігається донині.

Сі прибув до Сербії з Франції, а пізніше поїде до Угорщини в рамках свого першого європейського туру за п'ять років.

Очікується, що він відвідає територію колишнього посольства та вшанує жертв бомбардування. Зараз на місці, де колись було посольство, стоїть китайський культурний центр.

Нагадаємо, у понеділок Сі зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, на зустрічі лідерів у Парижі була також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Макрон за підсумками перемовин подякував Сі за зобов'язання "утриматись від продажу зброї" Росії.