Росія: Участь Грети Тунберг у мітингах в Грузії – "втручання Заходу"

Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що присутність шведської екоактивістки Грети Тунберг на антиурядових протестах у Грузії свідчить про вплив з боку Заходу.

Умовиводи Захарової цитує "Эхо Кавказа", повідомляє "Європейська правда".

Речниця МЗС Росії прокоментувала участь Грети Тунберг у мітингу опозиції в Грузії, заявивши, що Захід "сам викрив своє втручання у справи Грузії".

"Це було б справді смішно, якби не було так трагічно, наскільки Захід самовикрився своєю хворобливою залученістю в ситуацію навколо суверенної і незалежної держави Грузія", – вважає Захарова.

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На її думку, Захід бачить загрозу в тому, що Грузія "стала на шлях захисту свого суверенітету, і протидіє демократичним процесам у цій країні".

Грета Тунберг підтримала грузинських опозиціонерів, які вважають, що результати парламентських виборів 26 жовтня були сфальсифіковані, і взяла участь в акції на початку цього тижня.

Як відомо, міжнародні спостерігачі заявили про проблеми на виборах. А компанії, що проводили опозиційні екзитполи, висловили сумнів у правдивості офіційних результатів голосування.

Про те, чи це вже остаточна перемога партії влади "Грузинська мрія", читайте в статті Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.