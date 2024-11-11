В партии власти Грузии делегацию депутатов ЕС проигнорировали и назвали "вредителями"

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" раскритиковала высокопоставленных политиков государств ЕС, которые в понедельник, 11 ноября, прибыли с визитом, чтобы выразить беспокойство по поводу парламентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Члены комитетов по иностранным делам парламентов Франции, Германии, Польши, Швеции, Финляндии и стран Балтии прилетели в Тбилиси для переговоров после голосования на парламентских выборах.

Однако спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался встретиться с делегацией.

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А генеральный секретарь "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что политики из ЕС – это "обычные вредители", которых он обвинил в распространении лжи.

На пресс-конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили один из членов делегации ЕС, председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот заявил, что цель визита – "выразить солидарность с большинством граждан Грузии, которые стремятся к членству в ЕС".

"Мы здесь не как враги. Мы здесь не для того, чтобы настаивать на смене режима", – добавил Рот, призвав к всестороннему расследованию манипуляций с голосами избирателей.

Напомним, по объявленному Центральной избирательной комиссией Грузии результатом, партия власти "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах 26 октября с 54% голосов. Международные наблюдатели в предварительном докладе заявили о проблемах на выборах.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов и обещают проводить ежедневные протесты, пока власть не согласится на перевыборы.

О том, это уже окончательная победа партии власти "Грузинская мечта", читайте в статье Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех.