Глава оппозиции Германии предлагает Шольцу две новые даты выборов

Немецкий оппозиционный союз ХДС/ХСС усиливает давление на канцлера Олафа Шольца, предлагая две новые даты для проведения досрочных выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Süddeutsche Zeitung.

В частности, лидер ХДС Фридрих Мерц рассматривает возможность проведения новых выборов 16 или 23 февраля.

По словам участников исполнительного комитета парламентской группы ХДС/ХСС, в понедельник во второй половине дня Мерц сказал, что эти две даты кажутся ему лучшими. Ранее он предлагал провести новые выборы 19 января.

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Несмотря на значительное давление со стороны ХДС/ХСС, Шольц не хочет просить о вотуме доверия в немецком Бундестаге в эту среду, чтобы расчистить путь для досрочных выборов.

В среду канцлер должен выступить с правительственным заявлением, а лидер ХДС Мерц и лидер ХСС Маркус Зёдер призвали Шольца просить о голосовании за вотум доверия по этому случаю.

В понедельник СДПГ Шольца заявила, что дата вотума доверия, а следовательно, и дата новых выборов с Фридрихом Мерцом еще не согласована.

Представитель правительства Штеффен Гебештрайт подчеркнул, что канцлер в случае необходимости самостоятельно определится с датой выборов. Если ХДС/ХСС не заинтересованы в достижении соглашения, сказал спикер, "тогда канцлер должен принять решение, а затем просить о вотуме доверия".

После того распада коалиции Шольц назвал 15 января датой проведения голосования за вотум доверия к его правительству меньшинства. Однако недавно он заявил, что готов провести голосование до Рождества. Одним из возможных вариантов может быть 18 декабря.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.