Несколько тысяч человек, включая представителей оппозиции, собрались в Белграде в понедельник, 11 ноября, на акцию протеста с требованием привлечь к ответственности причастных к смерти 14 человек из-за обвала навеса на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Протестующие собрались перед зданием правительства Сербии, а затем направились к зданию администрации сербского президента.

Они повторили требования предыдущих протестов – отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нового Сада Милана Джурича, обнародование тайных контрактов, связанных с реконструкцией железнодорожного вокзала в Новом Саде, арест всех виновных в гибели 14 человек и освобождение всех незаконно задержанных.

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Фото: Радио Свобода

Дополнительно они потребовали контроля над всеми инфраструктурными проектами, которые были начаты и реализованы в Сербии за последние десять лет.

Организаторы протеста из числа сербской оппозиции призвали к продолжению борьбы на улице, если власть не выполнит их требования до конца недели, и пообещали требовать созыва заседания парламента, чтобы поднять вопрос об импичменте правительства.

Напомним, кровля на входе в вокзал Нового Сада внезапно обвалилась 1 ноября, в результате чего погибли 14 человек и трое получили тяжелые ранения. Реконструкцию станции, где произошла трагедия, осуществлял китайский подрядчик.

В связи с трагедией в отставку подал министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич.