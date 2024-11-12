Финляндия хочет забрать у подсанкционных бизнесменов крупнейшую арену Хельсинки

Столица Финляндии инициирует принудительное изъятие крупнейшей спортивно-развлекательной арены Хельсинки у подсанкционных российских владельцев.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на решение исполнительного совета города, передает "Европейская правда".

Как известно, Helsinki Halli закрыта с 2022 года из-за санкций, наложенных на российских инвесторов после полномасштабного вторжения России в Украину.

До санкций арену использовал хоккейный клуб "Йокерит" из Хельсинки. Однако в 2022 году, после выхода из российской хоккейной лиги, команда покинула арену и постепенно вывезла все оборудование.

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Теперь исполнительный совет города Хельсинки инициирует принудительное изъятие крупнейшей спортивной арены столицы Финляндии у российских владельцев, которые попали под санкции.

В 2023 году в Финляндии заявили, что российско-финские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, которые контролируют компанию, владеющую ареной, столкнутся с экспроприацией, если добровольно не продадут свою собственность.

Городской совет заявил, что продолжение экспроприации было необходимо, чтобы остановить разрушение здания и предотвратить ущерб репутации Финляндии из-за ее неспособности обслуживать крупные международные мероприятия.

По оценкам столичных властей в 2023 году, гостиницы, рестораны и другие предприятия теряли до 400 млн евро дохода в год, пока арена простаивала.

Также отмечается, что процесс потенциально может занять годы и потребует разрешения правительства и компенсации владельцам.

Ранее суд в Финляндии дал согласие на арест ряда российских активов в стране по иску украинской компании "Нафтогаз". Этот шаг направлен на воплощение решения Международного арбитражного суда в Гааге в апреле 2023 года.

А также недавно финские власти наложили арест на участок пляжа, принадлежащий России, который использовался для отдыха дипломатов.