В Амстердамі затримали сотні пропалестинських активістів, які порушили заборону на протест

Поліція затримала 281 особу, яка взяла участь у пропалестинській демонстрації у центрі Амстердама, попри запроваджену заборону на проведення акцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву поліції Нідерландів.

За даними правоохоронців, напередодні увечері група із сотень протестувальників прийшла на площу Дам у центрі Амстердама. Тоді втрутилася поліція і припинила демонстрацію.

Правоохоронці затримали 281 особу, 265 демонстрантів були затримані за те, що відмовилися підкоритися заклику розійтися.

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Крім того, вісім осіб було заарештовано "за зберігання предметів, які потенційно могли порушити громадський порядок або заподіяти тілесні ушкодження".

Ще чотирьох осіб арештували за застосування насильства, вандалізм, хуліганство, непокору вимогам поліції.

У поліції також поінформували, що розслідують ймовірне застосування насильство щодо демонстрантів з боку правоохоронців.

Напередодні стало відомо, що пропалестинські активісти знову порушили заборону на протести в Амстердамі, яка була запроваджена після хвилі насильства минулого тижня, коли ізраїльські футбольні вболівальники піддавались нападам.

Перед тим в Амстердамі затримали шістьох осіб, які порушили заборону на протести, влаштувавши акцію з білими плакатами перед будівлею мерії.

Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф закликав до жорсткого підходу до людей, винних в антисемітському насильстві.

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