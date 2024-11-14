В Амстердаме задержали сотни пропалестинских активистов, нарушивших запрет на протест

Полиция задержала 281 человека, который принял участие в пропалестинской демонстрации в центре Амстердама, несмотря на введенный запрет на проведение акций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление полиции Нидерландов.

По данным правоохранителей, накануне вечером группа из сотен протестующих пришла на площадь Дам в центре Амстердама. Тогда вмешалась полиция и прекратила демонстрацию.

Правоохранители задержали 281 человека, 265 демонстрантов были задержаны за то, что отказались подчиниться призыву разойтись.

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Кроме того, восемь человек были арестованы "за хранение предметов, которые потенциально могли нарушить общественный порядок или причинить телесные повреждения".

Еще четырех человек арестовали за применение насилия, вандализм, хулиганство, неповиновение требованиям полиции.

В полиции также проинформировали, что расследуют вероятное применение насилия в отношении демонстрантов со стороны правоохранителей.

Накануне стало известно, что пропалестинские активисты снова нарушили запрет на протесты в Амстердаме, который был введен после волны насилия на прошлой неделе, когда израильские футбольные болельщики подвергались нападениям.

Перед тем в Амстердаме задержали шесть человек, которые нарушили запрет на протесты, устроив акцию с белыми плакатами перед зданием мэрии.

Нидерландский премьер-министр Дик Схооф призвал к жесткому подходу к людям, виновным в антисемитском насилии.

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