Прем’єр Канади: Україні треба дозволити далекобійні удари по цілях у Росії

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Україні слід дозволити наносити удари вглиб Росії, незважаючи на погрози Москви, що це втягне Північноатлантичний Альянс у безпосередню війну з РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", передає агентство The Canadian Press.

На пресконференції в місті Сент-Анн-де-Бельвю, що в канадській провінції Квебек, Трюдо заявив, що Канада "повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї", які дозволять запобігти російським ударам по лікарнях і дитячих садках.

"(Путін. – Ред.) намагається вкрай дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який захищає всіх нас, не тільки в кожній демократії світу, але й у всіх країнах світу", – додав Трюдо.

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Канадський прем’єр підкреслив, що Україна повинна перемогти у боротьбі з російським вторгненням, інакше це заохотить інші великі країни спробувати захопити своїх сусідів.

Слова Трюдо з’явились після твердження господаря Кремля Владіміра Путіна про те, що дозвіл Україні вдаряти західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.

Глава уряду Британії Кір Стармер у відповідь на залякування Путіна заявив, що це глава РФ розпочав війну в Україні і він може закінчити її в будь-який момент.

У ЄС також заявили, що погрози Путіна не змінять позиції Євросоюзу стосовно підтримки України.