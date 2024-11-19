Канада поддерживает разрешение США на удары ATACMS по территории России

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава уже длительное время поддерживает разрешение Украины на удары дальнобойным оружием по российской территории, в том числе и со стороны Соединенных Штатов.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит CBC.

Блэр напомнил, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо "очень четко сформулировал позицию Канады, что мы решительно поддерживаем просьбу президента Зеленского о разрешении от американцев, французов и британцев на использование ракет большой дальности, которые им были предоставлены".

"И Канада заняла позицию в поддержку запроса Украины", – подчеркнул он, добавив, что Оттава не накладывает „никаких географических ограничений на использование любого вооружения или боеприпасов, которые предоставляет Украине".

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Глава канадского Минобороны на вопрос о возможной эскалации подчеркнул, что союзники Украины должны поддерживать ее усилия, "направленные на защиту от незаконного вторжения России, против их суверенной страны".

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что США позволили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 километров.

В то же время в Госдепе отказались комментировать сообщения СМИ о якобы разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

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