США відреагували на дані про підготовку Іраном нової атаки на Ізраїль

У США прокоментували повідомлення щодо припущення ізраїльської розвідки про те, що Іран може готувати нову атаку на Ізраїль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у розмові з журналістами на борту президентського літака заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Зокрема, представниця Білого дому відмовилась підтвердити інформацію про підготовку Іраном такої атаки.

Водночас вона підкреслила, що Іран має утриматись від нових атак на Ізраїль.

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"Ми чітко заявили, що Іран не повинен відповідати. Я сказав про це в середу. Ми будемо продовжувати підтримувати Ізраїль. Наша підтримка безпеки Ізраїлю непохитна. І якщо вони вирішать так вчинити, ми, звісно, продовжимо підтримувати Ізраїль, поки він продовжує захищати себе і свою безпеку", – наголосила Жан-П’єр.

ЗМІ з посиланням на ізраїльських посадовців нещодавно повідомили, що Іран хоче відповісти на атаку ізраїльських військ, яку вони провели 26 жовтня.

Минулого тижня Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.

В адміністрації президента США заявили, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

Британський прем'єр Кір Стармер закликав Іран не відповідати на атаку, заявивши, що Близький Схід повинен "уникнути подальшої регіональної ескалації".

Також схожий заклик повторив очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін.