США отреагировали на данные о подготовке Ираном новой атаки на Израиль

В США прокомментировали сообщения о предположении израильской разведки о том, что Иран может готовить новую атаку на Израиль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в разговоре с журналистами на борту президентского самолета заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В частности, представитель Белого дома отказалась подтвердить информацию о подготовке Ираном такой атаки.

В то же время она подчеркнула, что Иран должен воздержаться от новых атак на Израиль.

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"Мы четко заявили, что Иран не должен отвечать. Я сказал об этом в среду. Мы будем продолжать поддерживать Израиль. Наша поддержка безопасности Израиля непоколебима. И если они решат так поступить, мы, конечно, продолжим поддерживать Израиль, пока он продолжает защищать себя и свою безопасность", – подчеркнула Жан-Пьер.

СМИ со ссылкой на израильских чиновников недавно сообщили, что Иран хочет ответить на атаку израильских войск, которую они провели 26 октября.

На прошлой неделе Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану в ответ "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Целями израильских ударов стали военные объекты.

В администрации президента США заявили, что американская сторона не участвовала в операции Израиля против Ирана.

Британский премьер Кир Стармер призвал Иран не отвечать на атаку, заявив, что Ближний Восток должен "избежать дальнейшей региональной эскалации".

Также похожий призыв повторил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.