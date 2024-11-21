У Німеччині закрили усі консульства Ірану

Консульства Ірану в Гамбурзі, Мюнхені та Франкфурті офіційно закриті для відвідувачів із початку тижня.

Цю інформацію агентству dpa підтвердили в середу в Міністерстві закордонних справ Німеччині, повідомляє "Європейська правда".

Водночас посольство Ірану в Берліні залишатиметься відкритим і продовжуватиме відповідати за консульський супровід 300 тисяч іранців, що проживають у Німеччині.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розпорядилась закрити іранські консульства в країні у відповідь на страту німецько-іранського громадянина Джамшида Шармагда.

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Іран оголосив про страту Шармагда 28 жовтня. Він був засуджений до смертної кари навесні 2023 року після суперечливого судового процесу за звинуваченнями в тероризмі.

Уряд Німеччини, родичі та правозахисники рішуче відкинули висунуті проти нього звинувачення.

Канцлер Олаф Шольц та Бербок висловили обурення з приводу страти, а лідер опозиційного ХДС Фрідріх Мерц закликав вислати посла Ірану.

29 жовтня країна викликала посла Ірану, а також відкликала посла у Тегерані для консультацій.