В Германии закрыли все консульства Ирана
Консульства Ирана в Гамбурге, Мюнхене и Франкфурте официально закрыты для посетителей с начала недели.
Эту информацию агентству dpa подтвердили в среду в Министерстве иностранных дел Германии, сообщает "Европейская правда".
В то же время посольство Ирана в Берлине будет оставаться открытым и продолжать отвечать за консульское сопровождение 300 тысяч иранцев, проживающих в Германии.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок распорядилась закрыть иранские консульства в стране в ответ на казнь немецко-иранского гражданина Джамшида Шармагда.
Иран объявил о казни Шармагда 28 октября. Он был приговорен к смертной казни весной 2023 года после спорного судебного процесса по обвинениям в терроризме.
Правительство Германии, родственники и правозащитники решительно отвергли выдвинутые против него обвинения.
Канцлер Олаф Шольц и Бербок выразили возмущение по поводу казни, а лидер оппозиционного ХДС Фридрих Мерц призвал выслать посла Ирана.
29 октября страна вызвала посла Ирана, а также отозвала посла в Тегеране для консультаций.