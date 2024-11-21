В Германии закрыли все консульства Ирана

Консульства Ирана в Гамбурге, Мюнхене и Франкфурте официально закрыты для посетителей с начала недели.

Эту информацию агентству dpa подтвердили в среду в Министерстве иностранных дел Германии, сообщает "Европейская правда".

В то же время посольство Ирана в Берлине будет оставаться открытым и продолжать отвечать за консульское сопровождение 300 тысяч иранцев, проживающих в Германии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок распорядилась закрыть иранские консульства в стране в ответ на казнь немецко-иранского гражданина Джамшида Шармагда.

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Иран объявил о казни Шармагда 28 октября. Он был приговорен к смертной казни весной 2023 года после спорного судебного процесса по обвинениям в терроризме.

Правительство Германии, родственники и правозащитники решительно отвергли выдвинутые против него обвинения.

Канцлер Олаф Шольц и Бербок выразили возмущение по поводу казни, а лидер оппозиционного ХДС Фридрих Мерц призвал выслать посла Ирана.

29 октября страна вызвала посла Ирана, а также отозвала посла в Тегеране для консультаций.