У Трампа пообіцяли рішуче відповісти МКС за видачу ордера на арешт Нетаньягу
Майк Волтц, якого обраний президент США Дональд Трамп планує призначити радником з питань національної безпеки у своїй адміністрації, пообіцяв "рішучу відповідь" на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єра Ізраїлю.
Про це Волтц написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Волтц зазначив, що МКС не заслуговує на довіру, і всі звинувачення були спростовані урядом США.
"Ізраїль законно захищав свій народ і кордони від геноцидальних терористів. Ви можете очікувати рішучої відповіді на антисемітську упередженість МКС та ООН у січні", – написав Волтц. У січні Дональд Трамп офіційно приступить до виконання своїх повноважень президента США.
The ICC has no credibility and these allegations have been refuted by the U.S. government.– Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) November 21, 2024
Israel has lawfully defended its people & borders from genocidal terrorists. You can expect a strong response to the antisemitic bias of the ICC & UN come January. https://t.co/jIalwzooeS
Раніше в четвер стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.
Їх звинуватили у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час конфлікту в секторі Гази.
Також МКС оголосив, що видав ордер на арешт лідера військового крила ХАМАС Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф, про загибель якого Армія оборони Ізраїлю оголосила влітку.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.