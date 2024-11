У Трампа пообіцяли рішуче відповісти МКС за видачу ордера на арешт Нетаньягу

Майк Волтц, якого обраний президент США Дональд Трамп планує призначити радником з питань національної безпеки у своїй адміністрації, пообіцяв "рішучу відповідь" на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єра Ізраїлю.

Про це Волтц написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Волтц зазначив, що МКС не заслуговує на довіру, і всі звинувачення були спростовані урядом США.

"Ізраїль законно захищав свій народ і кордони від геноцидальних терористів. Ви можете очікувати рішучої відповіді на антисемітську упередженість МКС та ООН у січні", – написав Волтц. У січні Дональд Трамп офіційно приступить до виконання своїх повноважень президента США.

The ICC has no credibility and these allegations have been refuted by the U.S. government.



Israel has lawfully defended its people & borders from genocidal terrorists. You can expect a strong response to the antisemitic bias of the ICC & UN come January. https://t.co/jIalwzooeS