У Трампа пообіцяли рішуче відповісти МКС за видачу ордера на арешт Нетаньягу

Майк Волтц, якого обраний президент США Дональд Трамп планує призначити радником з питань національної безпеки у своїй адміністрації, пообіцяв "рішучу відповідь" на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єра Ізраїлю.

Про це Волтц написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Волтц зазначив, що МКС не заслуговує на довіру, і всі звинувачення були спростовані урядом США.

"Ізраїль законно захищав свій народ і кордони від геноцидальних терористів. Ви можете очікувати рішучої відповіді на антисемітську упередженість МКС та ООН у січні", – написав Волтц. У січні Дональд Трамп офіційно приступить до виконання своїх повноважень президента США.

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The ICC has no credibility and these allegations have been refuted by the U.S. government.



Israel has lawfully defended its people & borders from genocidal terrorists. You can expect a strong response to the antisemitic bias of the ICC & UN come January. https://t.co/jIalwzooeS – Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) November 21, 2024

Раніше в четвер стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Їх звинуватили у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час конфлікту в секторі Гази.

Також МКС оголосив, що видав ордер на арешт лідера військового крила ХАМАС Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф, про загибель якого Армія оборони Ізраїлю оголосила влітку.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.