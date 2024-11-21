В администрации Байдена "принципиально отвергают" решение МУС об ордере на Нетаньяху

США заявили, что "принципиально отвергают" решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

Об этом говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности США, которое приводит NBC News, пишет "Европейская правда".

Представитель заявил, что США принципиально отвергают решение суда выдать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников.

"Мы остаемся глубоко обеспокоены поспешностью прокурора в запросе на получение ордеров на арест и тревожными процессуальными ошибками, которые привели к этому решению. Соединенные Штаты четко заявили, что МУС не имеет юрисдикции в этом деле", – сказано в заявлении.

Реклама:

США, которые не являются членом МУС, ранее приветствовали выдачу судом ордеров на арест Владимира Путина и других российских чиновников за зверства, совершенные в Украине.

Однако Вашингтон осуждал преследование судом Нетаньяху и Галанта. Эта позиция подвергла администрацию Байдена обвинениям в двойных стандартах со стороны многих членов ООН, особенно из стран Глобального юга.

Майк Уолтц, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить советником по вопросам национальной безопасности в своей администрации, пообещал "решительный ответ" на решение МУС выдать ордер на арест премьера Израиля.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ордера Международного уголовного суда на арест топ-чиновников Израиля являются "обязательными к исполнению" для стран ЕС.