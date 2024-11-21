Іспанія провела першу міжурядову зустріч із Палестиною, яку офіційно визнала

Прем'єр-міністри Іспанії та Палестини Педро Санчес і Мохаммед Мустафа в четвер, 21 листопада. підписали чотири угоди на першій двосторонній міжурядовій зустрічі після того, як Мадрид визнав цю країну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в іспанському уряді.

Як зазначається в заяві уряду Іспанії, міжурядова зустріч, що відбулася в офіційній резиденції іспанського прем'єр-міністра, є "символом прихильності Іспанії сьогоденню і майбутньому Палестини".

"Зустріч має на меті сприяти просуванню палестинської державності на міжнародному рівні і заохотити інші країни наслідувати приклад Іспанії", – йдеться в заяві.

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Чотири угоди, підписані Санчесом і Мустафою, спрямовані на посилення співпраці у сфері праці, освіти, молоді та сільського господарства. Відповідно до них, Іспанія надасть Палестині щонайменше 75 мільйонів євро протягом наступних двох років.

Іспанія разом із Ірландією та Норвегією офіційно визнала Палестинську державу 28 травня, приєднавшись до 140 інших країн світу, які вже зробили це. У відповідь Ізраїль викликав послів цих держав на "виховну бесіду".

У вересні посол Палестинської держави вперше офіційно вручив вірчі грамоти іспанському королю.