Испания провела первую межправительственную встречу с Палестиной, которую официально признала

Премьер-министры Испании и Палестины Педро Санчес и Мохаммед Мустафа в четверг, 21 ноября. подписали четыре соглашения на первой двусторонней межправительственной встрече после того, как Мадрид признал эту страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в испанском правительстве.

Как отмечается в заявлении правительства Испании, межправительственная встреча, состоявшаяся в официальной резиденции испанского премьер-министра, является "символом приверженности Испании настоящему и будущему Палестины".

"Встреча имеет целью способствовать продвижению палестинской государственности на международном уровне и поощрить другие страны последовать примеру Испании", – говорится в заявлении.

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Четыре соглашения, подписанные Санчесом и Мустафой, направлены на усиление сотрудничества в сфере труда, образования, молодежи и сельского хозяйства. Согласно им, Испания предоставит Палестине не менее 75 миллионов евро в течение следующих двух лет.

Испания вместе с Ирландией и Норвегией официально признала Палестинское государство 28 мая, присоединившись к 140 другим странам мира, которые уже сделали это. В ответ Израиль вызвал послов этих государств на "воспитательную беседу".

В сентябре посол Палестинского государства впервые официально вручил верительные грамоты испанскому королю.