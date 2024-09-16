Іспанія вперше прийняла вірчі грамоти від посла Палестини

Король Іспанії Феліпе VI у понеділок, 16 вересня, офіційно прийняв вірчі грамоти першого посла Палестинської держави після того, як Мадрид її визнав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У Королівському палаці в Мадриді вірчі грамоти іспанському королю вручив посол Палестини Хусні Абдель Вахед, який до цього з травня 2022 року обіймав посаду дипломатичного представника.

Фото: Королівський дім Іспанії

Вахед перед тим висловив вдячність Іспанії "за те, що вона не потрапила в пастку беззастережної підтримки держави Ізраїль, яка сприйняла це як карт-бланш на все, що їй заманеться".

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За словами Абдель Вахеда, іспанський уряд "зберіг здоровий глузд і мудрість і вибрав лінію миру".

Іспанія разом із Ірландією та Норвегією офіційно визнала Палестинську державу 28 травня, приєднавшись до 140 інших країн світу, які вже зробили це.

У відповідь Ізраїль викликав послів цих держав на "виховну бесіду".