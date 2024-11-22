Туск вважає загрозу глобального конфлікту реальною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що "події останніх кількох десятків годин" вказують на "реальну загрозу глобального конфлікту".

Про це він заявив під час з'їзду Польської профспілки вчителів, цитує Radio Zet, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 22 листопада, польський прем’єр-міністр виступив на з'їзді Профспілки польських вчителів.

"Мені важко не сказати сьогодні кілька фундаментальних слів про ситуацію, тому що вона є історичною, в якій ми всі перебуваємо: ви, учні, батьки, Польща, Європа", – заявив він.

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На думку Туска, наразі війна має вирішальну фазу, а "події останніх кількох десятків годин" показують, що загроза "дійсно серйозна і реальна з точки зору глобального конфлікту".

"Війна на сході входить у вирішальну фазу. Ми всі це знаємо. Ми відчуваємо, що вона наближається, але вона наближається до невідомості. Ніхто з нас не знає, чим закінчиться цей конфлікт, але ми знаємо, що зараз він набуває дуже драматичних вимірів. Події останніх кількох годин десятків показують, що ця загроза дійсно серйозна і реальна з точки зору глобального конфлікту", – заявив він.

Туск також акцентував, що "безпечні, сильні, стійкі нації – це ті, які мають технологічну перевагу, інтелектуальну перевагу, творчу перевагу".

"Україна тримається головним чином тому, що український народ виявився креативним, дуже багато людей змогли показати свою готовність до викликів", – додав він.

Нагадаємо, правитель Кремля Владімір Путін напередодні заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

Він також підтвердив, що Україна застосувала ракети ATACMS і Storm Shadow для ударів по території Росії, і пообіцяв відповісти "рішуче та дзеркально".

У Пентагоні уточнили, що Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж", а канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що це стало "жахливою ескалацією".