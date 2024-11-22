Туск считает угрозу глобального конфликта реальной

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что "события последних нескольких десятков часов" указывают на "реальную угрозу глобального конфликта".

Об этом он заявил во время съезда Польского профсоюза учителей, цитирует Radio Zet, передает "Европейская правда".

В пятницу, 22 ноября, польский премьер-министр выступил на съезде Профсоюза польских учителей.

"Мне трудно не сказать сегодня несколько фундаментальных слов о ситуации, потому что она является исторической, в которой мы все находимся: вы, ученики, родители, Польша, Европа", – заявил он.

Реклама:

По мнению Туска, сейчас война находится в решающей фазе, а "события последних нескольких десятков часов" показывают, что угроза "действительно серьезная и реальная с точки зрения глобального конфликта".

"Война на востоке входит в решающую фазу. Мы все это знаем. Мы чувствуем, что она приближается, но она приближается к неизвестности. Никто из нас не знает, чем закончится этот конфликт, но мы знаем, что сейчас он приобретает очень драматические измерения. События последних нескольких часов десятков показывают, что эта угроза действительно серьезная и реальная с точки зрения глобального конфликта", – заявил он.

Туск также акцентировал, что "безопасные, сильные, устойчивые нации – это те, которые имеют технологическое преимущество, интеллектуальное преимущество, творческое преимущество".

"Украина держится главным образом потому, что украинский народ оказался креативным, очень много людей смогли показать свою готовность к вызовам", – добавил он.

Напомним, правитель Кремля Владимир Путин накануне заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

Он также подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по территории России, и пообещал ответить "решительно и зеркально".

В Пентагоне уточнили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданную на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это стало "ужасной эскалацией".