Боррель: Країни ЄС не можуть обирати, чи арештовувати прем’єра Ізраїлю

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що уряди країн-членів ЄС не можуть обирати: виконувати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер, чи ні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Борреля наводить Reuters.

Слова топдипломата ЄС стосувались виднаних МКС у четвер ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, ексміністра оборони країни Йоава Галанта, а також лідерів ХАМАС.

"Держави, які підписали Римський статут, зобов'язані виконати рішення суду. Це не є опціональним", – зазначив Боррель під час візиту на Кіпр.

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За його словами, ці ж зобов'язання є обов'язковими і для країн, які прагнуть вступити до ЄС.

"Було б дуже смішно, якби у новачків були зобов'язання, які не виконують нинішні члени", – сказав глава європейської дипломатії.

Безпрецедентним кроком у четвер МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галанта, а також військового керівника ХАМАС Мохаммеда Дейфа за скоєння воєнних злочинів.

Нетаньягу назвав це рішення антисемітським, а звинувачення суду – "абсурдними і неправдивими". Найближчі союзники Ізраїлю, в тому числі США, також засудили ордери на арешт. США заявили, що "принципово відкидають" рішення МКС.

Своєю чергою угорський прем'єр Віктор Орбан пообіцяв не виконувати ордери на арешт, а в Британії відмовились повідомляти, чи планують арештовувати Нетаньягу.

Читайте статтю "Європравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.