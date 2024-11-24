Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что правительства стран-членов ЕС не могут выбирать: выполнять выданный Международным уголовным судом ордер или нет.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Борреля приводит Reuters.

Слова топ-дипломата ЕС касались выданных МУС в четверг ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны страны Йоава Галанта, а также лидеров ХАМАС.

"Государства, подписавшие Римский статут, обязаны выполнить решение суда. Это не является опциональным", – отметил Боррель во время визита на Кипр.

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По его словам, эти же обязательства являются обязательными и для стран, которые стремятся вступить в ЕС.

"Было бы очень смешно, если бы у новичков были обязательства, которые не выполняют нынешние члены", – сказал глава европейской дипломатии.

Беспрецедентным шагом в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также военного руководителя ХАМАС Мохаммеда Дейфа за совершение военных преступлений.

Беспрецедентным шагом в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также военного руководителя ХАМАС Мохаммеда Дейфа за совершение военных преступлений.

Нетаньяху назвал это решение антисемитским, а обвинения суда – "абсурдными и ложными". Ближайшие союзники Израиля, в том числе США, также осудили ордера на арест. США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.

В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан пообещал не выполнять ордера на арест, а в Британии отказались сообщать, планируют ли арестовывать Нетаньяху.

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