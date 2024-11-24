"Бідзіна, йди!": До будинку засновника партії влади Грузії протестувальниці принесли валізи

Учасниці жіночого маршу принесли валізи до резиденції засновника і почесного голови партії влади Грузіїі "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал SOVA.

Серед написів на валізах – "Бідзіна, йди! Я залишаюся!", "Грузія без матері, за якою тужу", "Ні – примусовій еміграції", "Еміграція – це не вибір".

фото: IPN

Раніше вони зібралися біля будівлі міської ради Тбілісі і заявили, що фальсифікація парламентських виборів 26 жовтня стане тригером до нової хвилі еміграції.

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"Олігарх іде, а ми – залишаємося!", – було сказано на акції-перфомансі біля будинку Іванішвілі.

"Іванішвілі пропонує нам єдиний вихід – еміграцію, але ми нікуди не підемо, і якщо хтось повинен покинути цю країну, то це Іванішвілі і його олігархічний уряд! Єдиний вихід із глухого кута, в який Іванішвілі загнав нашу країну і наш рідний дім, – це рух за зміни і рух до змін", – заявили на акції протесту.

Організаторами заходу стали декілька НУО і політичних партій: "Жіночий рух", "Сафарі", "Жінки з Грузії", коаліція "За зміни", коаліція "Сильна Грузія", коаліція "Єдність – Національний рух" і партія експрем'єра "Гахарія за Грузію".

Нагадаємо, грузинська опозиція анонсувала велику акцію протесту у Тбілісі одночасно з першим засіданням нового парламенту, що заплановане на 25 листопада.

Усі опозиційні партії відмовилися визнавати результати парламентських виборів у жовтні і планують бойкотувати роботу законодавчого органу.

Також повідомляли, що 28 листопада Європейський парламент ухвалить резолюцію щодо ситуації в Грузії.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.