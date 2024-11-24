"Бидзина, уходи!": К дому основателя партии власти Грузии протестующие принесли чемоданы

Участницы женского марша принесли чемоданы к резиденции основателя и почетного председателя партии власти Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал SOVA.

Среди надписей на чемоданах – "Бидзина, уходи! Я остаюсь!", „Грузия без матери, по которой тоскую", „Нет – принудительной эмиграции", „Эмиграция – это не выбор".

фото: IPN

Ранее они собрались у здания городского совета Тбилиси и заявили, что фальсификация парламентских выборов 26 октября станет триггером к новой волне эмиграции.

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"Олигарх уходит, а мы – остаемся!", – было сказано на акции-перфомансе возле дома Иванишвили.

"Иванишвили предлагает нам единственный выход – эмиграцию, но мы никуда не уйдем, и если кто-то должен покинуть эту страну, то это Иванишвили и его олигархическое правительство! Единственный выход из тупика, в который Иванишвили загнал нашу страну и наш родной дом, – это движение за изменения и движение к изменениям", – заявили на акции протеста.

Организаторами мероприятия стали несколько НПО и политических партий: "Женское движение", „Сафари", „Женщины из Грузии", коалиция „За перемены", коалиция „Сильная Грузия", коалиция „Единство – Национальное движение" и партия экс-премьера „Гахария за Грузию".

Напомним, грузинская оппозиция анонсировала большую акцию протеста в Тбилиси одновременно с первым заседанием нового парламента, которое запланировано на 25 ноября.

Все оппозиционные партии отказались признавать результаты парламентских выборов в октябре и планируют бойкотировать работу законодательного органа.

Также сообщалось, что 28 ноября Европейский парламент примет резолюцию по ситуации в Грузии.

Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.