В Грузии протест с требованием новых выборов ночевал под парламентом перед первым заседанием
Оппозиционные протестующие провели ночь рядом со зданием законодательного органа перед днем первого заседания парламента нового созыва.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".
Протестующие прибыли шествием к проспекту Руставели вечером в пятницу и разместили там палатки, привезли также генераторы. Полиция не препятствовала им, об инцидентах в течение ночи не сообщают.
Утром в МВД Грузии заявили о задержании одного из протестующих якобы за нападение на полицейского. У входов в парламент установили дополнительные заграждения.
Вечернее шествие и ночевка перед парламентом стали первыми шагами акции с требованием новых выборов, которую оппозиция созвала на понедельник. Также в воскресенье участницы женского марша принесли "дорожные чемоданы „ к резиденции основателя и почетного председателя партии власти Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Напомним, грузинская оппозиция планирует игнорировать первое заседание и дальнейшую работу парламента 11-го созыва, не признавая результатов выборов.
Также сообщалось, что 28 ноября Европейский парламент примет резолюцию по ситуации в Грузии.
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