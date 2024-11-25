Глава МИД Германии о катастрофе DHL в Литве: Это мог быть гибридный инцидент

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила, что катастрофа самолета логистической компании DHL в Литве могла произойти не в результате несчастного случая.

Об этом она сказала перед встречей глав МИД государств "Группы семи" в Италии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Комментируя ситуацию с крушением самолета DHL в Литве, Бербок допустила, что она стать "еще одним гибридным инцидентом".

"Тот факт, что мы вместе с нашими литовскими и испанскими партнерами теперь должны серьезно спросить себя, было ли это несчастным случаем или, после прошлой недели, еще одним гибридным инцидентом, показывает, в какие нестабильные времена... мы сейчас живем", – сказала Бербок.

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Глава немецкого МИД подтвердила, что Берлин приобщен к расследованию в Литве "по всем направлениям".

"Недавно мы стали свидетелями нескольких гибридных атак в Европе: на отдельных лиц, на инфраструктуру – то ли подводную, то ли наземную", – напомнила она.

Напомним, утром 25 ноября грузовой самолет при неопределенных обстоятельствах потерпел крушение над Вильнюсом и упал рядом с жилым домом недалеко от аэропорта. Самолет использовала логистическая компания DHL, он летел из Лейпцига. Трое из четырех членов экипажа выжили.

В Литве воздерживаются от предположений о том, что могло вызвать катастрофу самолета. Не исключают как технической неисправности, так и злонамеренных действий.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы.