Главы МИД Эстонии и Литвы о решении МУС: Ордера не могут выполняться выборочно

Министры иностранных дел Эстонии и Литвы Маргус Тсахкна и Габриэлюс Ландсбергис заявили, что страны, которые ратифицировали Римский статут, не могут выполнять решения Международного уголовного суда выборочно.

Об этом они сказали во время пресс-конференции, сообщает ERR, передает "Европейская правда".

Комментируя выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Тсахкна и Ландсбергис согласились, что страны-члены ЕС не могут выборочно выполнять судебные решения.

Это же ранее отмечал высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, который заявил, что правительства стран-членов ЕС не могут выбирать, выполнять ордер или нет.

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Глава МИД Литвы связал это с ордером на арест главы Кремля Владимира Путина, также выданным МУС.

"Когда определенные страны, которые являются членами договора МУС, объявляют, что они собираются пригласить Путина, и что решения, принятые судом, каким-то образом на них не распространяются, или они могут найти способ их обойти – мы критикуем эти страны. Мы критикуем, потому что считаем, что таким образом они (ослабляют) международный порядок, основанный на правилах", – подчеркнул Ландсбергис.

Следовательно, он "твердо убежден", что не может "выбирать, какие решения ему нравятся, а какие нет", если хочет, чтобы "международный порядок, основанный на правилах, оставался".

"Если я хочу, чтобы Путин был арестован по решению МУС, когда он пытается путешествовать, это означает, что я не в том положении, чтобы выбирать", – добавил Ландсбергис.

Тсахкна согласился и акцентировал, что международное право и мировой порядок, основанный на правилах, являются экзистенциальными вопросами для Эстонии.

В то же время он признал, что "дело Путина" и "дело Нетаньяху" – совершенно разные.

"Давайте не будем класть Путина и Нетаньяху в одну корзину, это совершенно разные дела. Но мое послание заключается в том, что суд является независимым. Мы не можем вмешиваться политически", – добавил он.

Напомним, на прошлой неделе МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также военного руководителя ХАМАС Мохаммеда Дейфа за совершение военных преступлений.

Нетаньяху назвал это решение антисемитским, а обвинения суда – "абсурдными и ложными". Ближайшие союзники Израиля, в том числе США, также осудили ордера на арест.

В Литве тогда заявили, что ордера на арест должны быть выполнены.

В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан пообещал не выполнять ордера на арест, а в Британии отказались сообщать, планируют ли арестовывать Нетаньяху.

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