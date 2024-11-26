Совет Украина-НАТО собрался из-за "Орешника" и подтвердил поддержку Киева

Во время встречи Совета Украина-НАТО на уровне послов во вторник, 26 ноября, стороны обсудили запуск Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности по Днепру на прошлой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Альянса.

На встрече Совета Украина-НАТО по видеосвязи выступали представители украинского военного командования. Участники, как отмечается, "подтвердили свою поддержку Украине".

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"Атака, которая была направлена на Днепр, рассматривается как очередная попытка России терроризировать гражданское население в Украине и запугать тех, кто поддерживает Украину, которая защищается от незаконной и неспровоцированной агрессии России", – добавили в НАТО.

Там также напомнили предыдущую позицию Альянса, согласно которой применение экспериментальной баллистической ракеты Россией "не изменит ход конфликта и не отвлечет союзников НАТО от поддержки Украины".

Встречу Совета Украина-НАТО созвали на прошлой неделе в связи с первым применением Россией по территории Украины экспериментальной баллистической ракеты, которую россияне окрестили "Орешником".

Глава МИД Андрей Сибига ранее отмечал, что в Киеве надеются на "конкретные, содержательные результаты" после проведения Совета Украина-НАТО.

После удара "Орешника" Киев обратился к партнерам с просьбой помочь с укреплением противовоздушной обороны для защиты от подобных баллистических ракет.