Байден объявил о перемирии между Израилем и "Хезболлой"

Израиль и ливанская боевая группировка "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу в ночь на среду.

О соглашении накануне сообщил президент США Джо Байден, пишет "Европейская правда".

Напомним, что израильские войска начали наземное вторжение в Ливан почти два месяца назад в ответ на почти годовые ракетные обстрелы со стороны "Хезболлы".

"Сегодня у меня есть хорошие новости с Ближнего Востока. Я только что разговаривал с премьерами Израиля и Ливана, и рад сообщить, что их правительства приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и "Хезболлой", – объявил президент США.

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Он поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за его партнерство в достижении перемирия.

Согласно достигнутому сегодня соглашению, перемирие наступило в 4:00 утра по местному времени. Прекращение боевых действий, по словам Байдена, должно стать постоянным.

"Тому, что осталось от "Хезболлы" и других террористических организаций, не будет позволено снова угрожать безопасности Израиля", – сказал Байден.

Израиль постепенно выведет свои силы в течение 60 дней. Армия Ливана возьмет под контроль территорию возле своей границы с Израилем, чтобы гарантировать, что "Хезболла" не восстановит там свою инфраструктуру, сообщил президент США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в соцсети X (Twitter), что соглашение является "кульминацией усилий, которые предпринимались в течение многих месяцев с израильскими и ливанскими властями в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами".

Напомним, 16 ноября финские миротворцы попали под обстрел на юге Ливана.

Также недавно получили ранения четверо итальянских военных на базе миротворческих сил миссии ООН на юге Ливана.