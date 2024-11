Боррель засудив удар у Лівані, внаслідок якого постраждали італійські миротворці

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель засудив удар, внаслідок якого напередодні зазнали поранень четверо італійських військових на базі миротворчих сил місії ООН (UNIFIL) на півдні Лівану.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Боррель "рішуче засуди" новий напад на місію UNIFIL в Лівані, внаслідок якого четверо італійських солдатів були поранені.

Він заявив, що це сталося внаслідок запуску двох ракет Хезболлою.

Реклама:

"Напади на UNIFIL є серйозним і неприйнятним порушенням міжнародного права і повинні бути припинені", – додав він.

Цей допис Борреля прокоментував й новообраний американський президент Дональд Трамп.

" Зупиніть війни. Мир – це все, чого ми хочемо!", – написав він.

Stop the wars. Peace is all we want!