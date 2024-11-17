Польща може віддати Україні консульство у Познані, звідки вигнали росіян

Російські дипломати покинуть консульство в Познані найближчими днями, і польський уряд прихильно поставиться до прохання Києва організувати українське консульство на тому ж місці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У жовтні глава МЗС Радослав Сікорський оголосив, що відкликав свою згоду на діяльність російського генерального консульства в Познані. У суботу журналісти запитали міністра, коли російські представники виїдуть з познанського приміщення і як він оцінює ідею розміщення на тому ж місці української дипломатичної установи.

"Договір оренди цього приміщення закінчується наприкінці цього місяця. Наразі мова йде про кілька днів. Сьогоднішня мережа українських консульств, з огляду на безпрецедентне збільшення кількості громадян України в Польщі, не відповідає консульським потребам.

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Будь ласка, пам'ятайте, що консульства займаються практичними речами. Це всілякі юридичні акти, народжуються діти, помирають люди. І ми, безумовно, з великою симпатією подивилися б на таке прохання української сторони", – сказав Сікорський.

У жовтні Радослав Сікорський аргументував рішення про відкликання дозволу на відкриття Генерального консульства Росії в Познані тим, що Російська Федерація веде війну проти України і гібридну війну проти Заходу, в тому числі проти Польщі. Сікорський заявив, що як міністр закордонних справ має інформацію про те, що Росія стоїть за спробами диверсій у Польщі та країнах-союзниках.

Російське консульство в Познані було засноване в 1946 році за угодою між радянським посольством і Міністерством закордонних справ Польської Народної Республіки. Консульство призупинило свою діяльність у 1948 році і знову відкрилося в 1960 році. 1971 року його було перетворено на генеральне консульство.

Нагадаємо, більшість опитаних поляків вважають, що Польща повинна прогнати з країни посла Росії.