Укр Рус Eng

Украина официально попросила у Польши отдать ей консульство РФ в Познани

Новости — Среда, 27 ноября 2024, 11:12 — Кристина Бондарева

Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства РФ в Познани и уже направила запрос об этом польской стороне.

Об этом во время визита в Польшу сообщил "Укринформу" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Министр сказал, что Украина заинтересована в получении в пользование помещения российского генконсульства в Познани, которое освобождается в связи с решением официальной Варшавы закрыть его.

"Я благодарен польскому коллеге за это предложение. Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей", – отметил глава украинской дипломатии.

Реклама:

Он добавил, что в Великопольском воеводстве находится немало граждан Украины, поэтому официальный Киев рассматривает Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше.

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил: если Украина обратится по поводу использования недвижимости, которая освободится после россиян, для открытия собственного консульского учреждения в Познани, то Варшава отнесется к этому с "максимальной симпатией".

Напомним, в октябре Польша объявила о закрытии российского консульства в городе Познань из-за того, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на этот шаг.

Между тем большинство опрошенных поляков считают, что Польша должна прогнать из страны посла России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
МИД Россия Украина-Польша Польша
Реклама: