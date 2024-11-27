Украина официально попросила у Польши отдать ей консульство РФ в Познани

Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства РФ в Познани и уже направила запрос об этом польской стороне.

Об этом во время визита в Польшу сообщил "Укринформу" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Министр сказал, что Украина заинтересована в получении в пользование помещения российского генконсульства в Познани, которое освобождается в связи с решением официальной Варшавы закрыть его.

"Я благодарен польскому коллеге за это предложение. Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей", – отметил глава украинской дипломатии.

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Он добавил, что в Великопольском воеводстве находится немало граждан Украины, поэтому официальный Киев рассматривает Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше.

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил: если Украина обратится по поводу использования недвижимости, которая освободится после россиян, для открытия собственного консульского учреждения в Познани, то Варшава отнесется к этому с "максимальной симпатией".

Напомним, в октябре Польша объявила о закрытии российского консульства в городе Познань из-за того, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на этот шаг.

Между тем большинство опрошенных поляков считают, что Польша должна прогнать из страны посла России.