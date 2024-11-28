TikTok отверг обвинения во влиянии на выборы президента Румынии

Социальная сеть TikTok опровергла заявления румынской власти, которая обвинила ее в фаворитизме в отношении независимого ультраправого кандидата в президенты Келина Джорджеску.

Комментарий представителя TikTok получило агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

Представитель соцсети назвал "категорически ложными" утверждения, что к аккаунту Джорджеску на выборах относились иначе, чем к аккаунтам других кандидатов.

Речь идет о заявлении Высшего совета национальной обороны Румынии (CSAT), который утверждает, будто TikTok не маркировал Келина Джорджеску как политического кандидата, что увеличило его охват в соцсети.

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Напомним, Джорджеску – известный ультраправыми и антизападными взглядами – сенсационно победил в первом туре выборов президента Румынии, набрав более 22% голосов.

Перед тем Национальный совет телевидения и радиовещания Румынии попросил Еврокомиссию начать официальное расследование в отношении TikTok и возможного ненадлежащего использования платформы.

А заместитель председателя телекоммуникационного регулятора Румынии ANCOM Павел Попеску призвал приостановить работу TikTok в стране до завершения расследования относительно потенциальных манипуляций на президентских выборах.

Подробно о скандале вокруг первого тура выборов в Румынии смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".