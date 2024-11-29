Опозиція Грузії збирає новий протест проти розвороту влади від Євросоюзу

Опозиція Грузії закликала громадян вийти на нову акцію протесту біля парламенту у Тбілісі в п’ятницю, щоб висловити незгоду з відмовою чинною влади від переговорів про вступ до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал SOVA.

Один із лідерів коаліції "Єдність", лідер партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе повідомив, що 29 листопада о 19:00 за місцевим часом біля парламенту збереться нова акція протесту.

Опозиціонер закликав "боротися до перемоги", наголосивши, що "зупинятися більше не можна".

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"Ми повинні натиснути і переламати цю систему, цей самопроголошений режим, який оголосив нам: забудьте про Європу, Росія вже тут!", – заявив політик.

У ніч на 29 листопада спецпризначенці МВС Грузії жорстко розігнали акцію протесту в центрі Тбілісі, що почалася через рішення влади призупинити євроінтеграцію. Силовики застосували проти мітингувальників водомети і сльозогінний газ.

Крім того, вони діяли гранично брутально, грубо затримували протестувальників, били їх, а також представників ЗМІ.

Увечері 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе провів брифінг, під час якого заявив про паузу в питанні переговорів щодо вступу до ЄС. За його словами, Тбілісі до кінця 2028 року відкладе питання про початок переговорів з Євросоюзом, а до 2030 року вже вступить до ЄС. Це рішення Кобахідзе пояснив образливим для Грузії "шантажем" з боку частини європейських політиків і бюрократів.

Заяві прем'єр-міністра передувало ухвалення жорсткої резолюції Європарламенту, в якій ідеться про невизнання результатів парламентських виборів у Грузії, що відбулися 26 жовтня. Страсбург закликав провести нові вибори під міжнародним наглядом.

Європарламентарі також закликали ЄС запровадити персональні санкції проти лідерів "Грузинської мрії": олігарха Бідзіни Іванішвілі, прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, генсека партії та мера Тбілісі Кахи Каладзе та ін.