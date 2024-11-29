Оппозиция Грузии собирает новый протест против разворота власти от Евросоюза

Оппозиция Грузии призвала граждан выйти на новую акцию протеста возле парламента в Тбилиси в пятницу, чтобы выразить несогласие с отказом действующей власти от переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал SOVA.

Один из лидеров коалиции "Единство", лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе сообщил, что 29 ноября в 19:00 по местному времени возле парламента соберется новая акция протеста.

Оппозиционер призвал "бороться до победы", подчеркнув, что "останавливаться больше нельзя".

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"Мы должны надавить и переломить эту систему, этот самопровозглашенный режим, который объявил нам: забудьте о Европе, Россия уже здесь!", – заявил политик.

В ночь на 29 ноября спецназовцы МВД Грузии жестко разогнали акцию протеста в центре Тбилиси, начавшуюся из-за решения властей приостановить евроинтеграцию. Силовики применили против митингующих водометы и слезоточивый газ.

Кроме того, они действовали предельно грубо, грубо задерживали протестующих, избивали их, а также представителей СМИ.

Вечером 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел брифинг, во время которого заявил о паузе в вопросе переговоров по вступлению в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии "шантажом" со стороны части европейских политиков и бюрократов.

Заявлению премьер-министра предшествовало принятие жесткой резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, состоявшихся 26 октября. Страсбург призвал провести новые выборы под международным наблюдением.

Европарламентарии также призвали ЕС ввести персональные санкции против лидеров "Грузинской мечты": олигарха Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, генсека партии и мэра Тбилиси Кахи Каладзе и др.