В МЗС Грузії все більше співробітників публічно виступають проти замороження руху в ЄС

У Грузії кількість співробітників Міністерства закордонних справ, які у спільній заяві засудили рішення влади призупинити євроінтеграцію країни, зросла до 93.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Formula News.

Згідно із заявою, зняття з порядку денного до 2028 року вступу країни до ЄС не відповідає її стратегічним інтересам.

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"Крім того, затягування переговорного процесу про вступ призведе до ізоляції країни. Без підтримки західних партнерів Грузія залишається сам на сам із загрозами, які особливо посилюються на тлі процесів, що відбуваються в міжнародному середовищі та сфері безпеки", – йдеться в заяві.

Напередодні під спільною заявою підписалися 45 чинних співробітників грузинського МЗС, серед них – представники департаменту євроатлантичної інтеграції, міжнародно-правового відділу МЗС, посольств Грузії в різних країнах світу. Станом на ранок п’ятниці кількість підписантів зросла до 93.

28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про паузу в питанні переговорів щодо вступу до ЄС. За його словами, Тбілісі до кінця 2028 року відкладе питання про початок переговорів з Євросоюзом, а до 2030 року вже вступить до ЄС.

Це рішення Кобахідзе пояснив образливим для Грузії "шантажем" з боку частини європейських політиків і бюрократів.

Заяві прем'єр-міністра передувало ухвалення жорсткої резолюції Європарламенту, в якій ідеться про невизнання результатів парламентських виборів у Грузії, що відбулися 26 жовтня.

У ніч на 29 листопада спецпризначенці МВС Грузії жорстко розігнали акцію протесту в центрі Тбілісі, що почалася через рішення влади призупинити євроінтеграцію.