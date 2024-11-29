В МЗС Грузії все більше співробітників публічно виступають проти замороження руху в ЄС
У Грузії кількість співробітників Міністерства закордонних справ, які у спільній заяві засудили рішення влади призупинити євроінтеграцію країни, зросла до 93.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Formula News.
Згідно із заявою, зняття з порядку денного до 2028 року вступу країни до ЄС не відповідає її стратегічним інтересам.
"Крім того, затягування переговорного процесу про вступ призведе до ізоляції країни. Без підтримки західних партнерів Грузія залишається сам на сам із загрозами, які особливо посилюються на тлі процесів, що відбуваються в міжнародному середовищі та сфері безпеки", – йдеться в заяві.
Напередодні під спільною заявою підписалися 45 чинних співробітників грузинського МЗС, серед них – представники департаменту євроатлантичної інтеграції, міжнародно-правового відділу МЗС, посольств Грузії в різних країнах світу. Станом на ранок п’ятниці кількість підписантів зросла до 93.
28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про паузу в питанні переговорів щодо вступу до ЄС. За його словами, Тбілісі до кінця 2028 року відкладе питання про початок переговорів з Євросоюзом, а до 2030 року вже вступить до ЄС.
Це рішення Кобахідзе пояснив образливим для Грузії "шантажем" з боку частини європейських політиків і бюрократів.
Заяві прем'єр-міністра передувало ухвалення жорсткої резолюції Європарламенту, в якій ідеться про невизнання результатів парламентських виборів у Грузії, що відбулися 26 жовтня.
У ніч на 29 листопада спецпризначенці МВС Грузії жорстко розігнали акцію протесту в центрі Тбілісі, що почалася через рішення влади призупинити євроінтеграцію.