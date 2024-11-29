Макрон приехал в Нотр-Дам, где завершилась пятилетняя реставрация после пожара

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Собор Парижской Богоматери, который вскоре откроют для посетителей через пять лет после крупного пожара.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Макрон утром в пятницу прибыл в собор и осмотрел обновленный интерьер. Вместе с ним приехали также первая леди Брижит Макрон. Их встретили на месте мэр Парижа Анн Идальго и президент столичного региона Валери Пекрес, глава инициативы по восстановлению Нотр-Дама Филипп Йост и министр культуры Рашида Дати.

"Он одновременно отремонтирован, переосмыслен и отстроен", – отметил президент.

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Notre-Dame de Paris.

Dernière visite de chantier avant la réouverture.https://t.co/YDlhum5by8 – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 29, 2024

Стоп-кадр из видео на странице Елисейского дворца в X (Twitter)

Стоп-кадр из видео на странице Елисейского дворца в X (Twitter)

8 декабря, когда запланировано официальное открытие памятника после реставрации, Макрон произнесет речь внутри собора.

Как известно, Собор Парижской Богоматери, внесенный в перечень мирового наследия ЮНЕСКО, в апреле 2019 года охватил пожар, который уничтожил его крышу и шпиль. После пожара первые два года продолжалась ликвидация последствий и техническая подготовка к реставрационным работам.

В декабре 2023 года на восстановленный шпиль собора вернули традиционного золотого петуха.

В начале ноября 2024 года в Нотр-Даме впервые после пожара зазвонили колокола.