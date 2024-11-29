Макрон приехал в Нотр-Дам, где завершилась пятилетняя реставрация после пожара
Новости — Пятница, 29 ноября 2024, 12:18 —
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Собор Парижской Богоматери, который вскоре откроют для посетителей через пять лет после крупного пожара.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Макрон утром в пятницу прибыл в собор и осмотрел обновленный интерьер. Вместе с ним приехали также первая леди Брижит Макрон. Их встретили на месте мэр Парижа Анн Идальго и президент столичного региона Валери Пекрес, глава инициативы по восстановлению Нотр-Дама Филипп Йост и министр культуры Рашида Дати.
"Он одновременно отремонтирован, переосмыслен и отстроен", – отметил президент.
Notre-Dame de Paris.– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 29, 2024
Dernière visite de chantier avant la réouverture.https://t.co/YDlhum5by8
8 декабря, когда запланировано официальное открытие памятника после реставрации, Макрон произнесет речь внутри собора.
Как известно, Собор Парижской Богоматери, внесенный в перечень мирового наследия ЮНЕСКО, в апреле 2019 года охватил пожар, который уничтожил его крышу и шпиль. После пожара первые два года продолжалась ликвидация последствий и техническая подготовка к реставрационным работам.
В декабре 2023 года на восстановленный шпиль собора вернули традиционного золотого петуха.
В начале ноября 2024 года в Нотр-Даме впервые после пожара зазвонили колокола.