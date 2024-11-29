У МОЗ Грузії назвали кількість протестувальників, яких забрали швидкі після жорсткого розгону

У Міністерстві охорони здоров’я Грузії заявили, що служба швидкої допомоги привезла до лікарень 13 активістів і чотирьох медійників, постраждалих під час жорсткого розгону протесту під парламентом 28-29 листопада.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

У відомстві повідомили, що до лікарень привезли 16 правоохоронців, 13 учасників протесту і чотирьох журналістів.

"Життю постраждалих нічого не загрожує, їхній стан стабільний, деякі вже залишили медичні заклади", – зазначили у МОЗ.

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Ці цифри не враховують постраждалих, які звернулись за допомогою самостійно і тих, кому надали допомогу на місці.

В МВС Грузії раніше заявили про 32 постраждалих правоохоронців та повідомили, що за підсумками протесту затримали понад 40 осіб.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Президентка Саломе Зурабішвілі після того заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.

В МЗС Грузії все більше співробітників публічно виступають проти замороження руху в ЄС.