В Минздраве Грузии назвали число протестующих, которых забрали скорые после жесткого разгона

В Министерстве здравоохранения Грузии заявили, что служба скорой помощи привезла в больницы 13 активистов и четырех медийщиков, пострадавших во время жесткого разгона протеста под парламентом 28-29 ноября.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

В ведомстве сообщили, что в больницы привезли 16 правоохранителей, 13 протестующих и четырех журналистов.

"Жизни пострадавших ничего не угрожает, их состояние стабильное, некоторые уже покинули медицинские учреждения", – отметили в Минздраве.

Реклама:

Эти цифры не учитывают пострадавших, которые обратились за помощью самостоятельно и тех, кому оказали помощь на месте.

В МВД Грузии ранее заявили о 32 пострадавших правоохранителях и сообщили, что по итогам протеста задержали более 40 человек.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Президент Саломе Зурабишвили после того заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику.

В МИД Грузии все больше сотрудников публично выступают против заморозки движения в ЕС.