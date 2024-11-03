У Польщі в річці, біля кордону з РФ, знайшли тіло офіцера територіальної оборони 

Прокуратура в Ольштині розслідує смерть офіцера територіальної оборони, чиє тіло знайшли на початку жовтня в річці Пасленка в місті Бранево, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Про цей випадок написала газета Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

Загибель Лукаша З. сталася в ніч з 4 на 5 жовтня. Ані армія, ані інші служби раніше не надавали інформації про інцидент.

Обставини загибелі солдата територіальної оборони розслідує прокуратура.

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Як повідомила виданню речниця Вармінсько-Мазурської бригади територіальної оборони, інцидент стався поза службою.

Чоловік зник 4 жовтня, а поліцію повідомили про це через день. Його тіло знайшли 5 жовтня пожежники в річці Пасленка в Бранево, що за 8 кілометрів від кордону з Калінінградською областю РФ.

Лукаш З. з січня 2024 року був професійним солдатом 43-го батальйону прикордонної охорони в Бранево, підпорядкованого 4-й Вармінсько-Мазурській бригаді територіальної оборони.

Прокурор Даніель Бродовський, речник регіональної прокуратури в Ольштині, повідомив виданню, що провадження ще не завершене, але його результати поки що не вказують на те, що до смерті чоловіка могли докластися треті особи.

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